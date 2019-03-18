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ضاعف من صعوبة المباراة

بترجي: حكم مباراة الأهلي والهلال أفسدها.. لجأ عدة مرات لـ«الفار» ولم يتخذ قرارات

بترجي: حكم مباراة الأهلي والهلال أفسدها.. لجأ عدة مرات لـ«الفار» ولم يتخذ قرارات
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الرياض- الوئام:

أكد عبدالله بترجي رئيس نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، أن حكم لقاء فريقه مع الهلال ضاعف من صعوبة المواجهة، معلناً استعداده للتكفل بالقيمة المالية للحكام الأجانب في قادم المباريات.

وخسر الأهلي أمام الهلال صفر / 1 في المباراة ،التي جمعتهما امس الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية).

وقال بترجي :”المباراة لم تكن سهلة، اليوم نفس السيناريو التحكيمي، الحكم ذهب عدة مرات لرؤية اللقطات ولم يقرر أي شيء”.

وأضاف : أتعجب عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو في لقطة هدف الهلال الذي أرى عدم صحته، بالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر على نتيجة اللقاء”.

وأكد :أتمنى في مباراة الإياب أن يكون التحكيم لائقا وأنا مستعد لأتكفل بالحكام الأجانب”.

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