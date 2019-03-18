الكشف عن نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض- الوئام:

تكشف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء القادم، عن نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بالإضافة إلى مناقشة أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ نقاشية وحوارية وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن نتائج المسح تُعد دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، تجريها الهيئة على نحوٍ سنوي؛ سعيًا للكشف عن تفاصيل الحالة الراهنة للسوق، وعن سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبينت الهيئة أنها تهدف من هذه الدراسة إلى وضع تصور لتوجهات المستخدمين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وتقنياتها؛ ودراسة المعوقات التي تحول دون استخدام تلك التقنيات.

وأشارت إلى استنادها في تحديد عينات الدراسة لبيانات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من حيث التحليل الديموجرافي للسكان وفق المناطق الإدارية، والجنسية، والجنس، والفئات العمرية، حيث استهدف المسح الفئة العمرية (من 10 إلى 74 سنة)، كما تم استهداف حصة تبلغ نحو 35% من أرباب الأسر.

ولفتت إلى أن العينة توزعت بين 62% من السعوديين، و38% من غير السعوديين المقيمين في المملكة، شكَّل الذكور منها نسبة بلغت 59%، فيما شكلت الإناث 41% منها.

وتستعرض الهيئة من خلال عدد من التقارير التي تصدرها تباعًا أبرز نتائج الدراسة فيما يخص خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والمتنقلة، وخدمات الإنترنت ومعدلات انتشارها، وأنشطة استخدام الإنترنت المتنوعة وأكثرها شيوعًا، إضافةً إلى عدد من النتائج المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي والفئات الأكثر استخدامًا لها، وبأجهزة الحاسب الآلي ونسب استخدام كل نوع من أنواع هذه الأجهزة.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور المنتدى إلى التسجيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني ( www.citc.gov.sa ) .