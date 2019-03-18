“التعليم” تطلق مسابقة لحل المشكلات البيئية

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، مسابقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبمناسبة أسبوع البيئة (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) للطلاب والطالبات و المدارس في جميع إدارات التعليم بالمملكة،

وتستهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في حل المشاكل البيئية من خلال المشاركة في أحد مجالات المسابقة التالية:

– مسابقة الفيلم البيئي .مسابقة النادي البيئي المدرسي . مسابقة التصميم الإلكتروني .

– مسابقة النشاط البيئي المبتكر .

– مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وذلك خلال الفترة من ٣٠/٦/١٤٤٠ وحتى ٢٩/٧/١٤٤٠