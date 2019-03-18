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بالتعاون مع "الأرصاد"

“التعليم” تطلق مسابقة لحل المشكلات البيئية

“التعليم” تطلق مسابقة لحل المشكلات البيئية
weam.co/580538
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، مسابقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبمناسبة أسبوع البيئة (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) للطلاب والطالبات و المدارس في جميع إدارات التعليم بالمملكة،
وتستهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في حل المشاكل البيئية من خلال المشاركة في أحد مجالات المسابقة التالية:

– مسابقة الفيلم البيئي .مسابقة النادي البيئي المدرسي . مسابقة التصميم الإلكتروني .
– مسابقة النشاط البيئي المبتكر .
– مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وذلك خلال الفترة من ٣٠/٦/١٤٤٠ وحتى ٢٩/٧/١٤٤٠

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