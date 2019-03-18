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النيابة استخدمت تقنية متطورة

تحقيقات النيابة العامة تكشف تشكيلًا عصابيًا يمارس أعمالاً تجارية محظورة ويتعامل مع شبكة خارجية

تحقيقات النيابة العامة تكشف تشكيلًا عصابيًا يمارس أعمالاً تجارية محظورة ويتعامل مع شبكة خارجية
weam.co/580546
الرياض- الوئام:

كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن إحدى القضايا تكشفت لها عن تكوين عصابي مكون من شبكة لأشخاص في الداخل والخارج، يمتهمون الاشتغال بالأعمال المحظورة طبقاً لنظامي التستر والغش التجاري.

إضافة لممارسة بعض السلوكيات غير المشروعة المتعلقة بالعرض والأخلاق والخمور، حيث قامت النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب وفق استراتيجيات وخطط ذات معايير عالية واستخدام تقنية متطورة في ذلك.

مما أسهم في تحقيق نتائج هامة وملموسة وذات آثر فاعل وكبير، من خلال تحليل النمط الإجرامي وتشخيصه بدقة متناهية، والربط بين المتهمين في تلك الشبكة داخلياً وخارجياً.

وبين الأسلوب الجرمي المستخدم في تنفيذ هذه الجرائم، والتنسيق مع الجهات النظيرة في الخارج في هذا الشأن، مما نتج عنه الإطاحة بهذه الشبكة وكشف أساليبهم المستخدمة للتموية و محاولة الإفلات من المساءلة النظامية في هذ الصدد.

 

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