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عبر مواقع التواصل الاجتماعي

“ميوينج” تقنية جديدة لتغيير شكل الوجه والأسنان.. بواسطة اللسان

“ميوينج” تقنية جديدة لتغيير شكل الوجه والأسنان.. بواسطة اللسان
weam.co/580552
الوئام - وكالات

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تقنية تزعم أنها تساعد على تغيير شكل الوجه وعظام الفك وحتى الأسنان، من خلال تغيير وضع اللسان في الفم.

وانتشرت التقنية التي تعرف باسم “ميوينج” بفضل طبيب الأسنان البريطاني مايك ميو، الذي أكد أنها تساعد على الحصول على وجه “محدد” بشكل أكبر بفضل تأثيرها على عظام الفك، وأسفل الذقن.

كما أوضح أنها تساعد على تعديل الأسنان الملتوية داخل الفم، وتساهم في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم.

وتعتمد التقنية على دفع اللسان إلى سقف الحلق بشكل كامل، بمعنى أن تدفع بلسانك من قاعدته حتى طرفه نحو الأعلى، مع إغلاق فمك، وإلصاق الأسنان بعضها ببعض.

وقد انتشرت هذه التقنية بشكل كبير على الإنترنت، إذ قام كثيرون بتطبيقها وتصوير وجوههم على مدار فترة زمنية، للتحقق من تأثيرها.

وأوضح ميو أنه للحصول على نتائج جيدة، ينبغي تطبيق التقنية باستمرار لمدة لا تقل عن 6 أشهر، واعتمادها بشكل دائم كأسلوب حياة، لافتا إلى أنه من الجيد أن يبقى الفم مغلقا لدفع الأشخاص على التنفس من أنوفهم بشكل أكبر، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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