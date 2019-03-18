70 طبيبا يوعون متسوقي المولات بمكة بخطورة أمراض القلب والسرطان

مكة- الوئام- حجب العصيمي

لم يعد التسوق هو العنصر الأبرز لذهاب المتسوقين للمولات التجارية، بل أصبحت المعرفة الصحية والتوعية بها بالأمراض، هو البُعد الجديد الذي أضافه 70 طالب وطالبة “السنوات الأولى” بكلية طب جامعة أم القرى، عبر حملة “صنها بيدك” للتوعية بأمراض القلب والسرطان، والتي تمت على مدار يومين بنهاية الأسبوع الماضي بجدة.

وحول طلبة السنوات الأولى باحة مجمع العرب بجدة، إلى ساحة توعية صحية، لتعريف المتسوقين من مختلف الشرائح العمرية بفئات أمراض السرطان والقلب، بتنظيم من ناديَّ “طب القلب” و”طب الأورام” التابعان لعمادة شؤون الطلاب جامعة أم القرى، والتي أشرف عليها الدكتور عبدالحليم صيرفي “رئيس قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب”، والدكتور عماد طاشكندي، استشاري الأورام وعضو هيئة تدريس كلية الطب.

وهدفت حملة “صنها بيدك” إلى توعية جميع فئات المجتمع بالوقاية من خطورة أمراض القلب والأورام الخبيثة وكيفية الوقاية منها، وشملت “جلطات القلب، والتهاب أغشية القلب، وتشوهات القلب الوراثية، والسكتات القلبية والدماغية، والأوعية الدموية”، بالإضافة إلى التوعية من سرطانات “الثدي، و عنق الرحم، والمعدة، والبنكرياس، والأمعاء، والرئة”.

وبيّن رئيس الحملة، الطالب حاتم السلمي، أنها تأتي ضمن برامج نادي طب القلب لإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة في التعامل مع الحالات، وكيفية تقديم النصح والإرشاد لفئات المجتمع، خاصة الأطفال، فيما قدم شكره للمشرفين على الحملة، ولعميد كلية الطب الدكتور عبد السلام نور ولي على حرصه واهتمامه بكافة الأنشطة المقدمة للطلاب.