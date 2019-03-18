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الحوثيون يبرؤون الإخوان من جرائم الاغتصاب في تعز

الحوثيون يبرؤون الإخوان من جرائم الاغتصاب في تعز
weam.co/580584
متابعات- الوئام

برأت مليشيات الحوثي نظيرتها مليشيا الإخوان الإرهابية، من جرائم اغتصاب أطفال يمنيين في مدينة تعز، رغم توثيق الجرائم من قبل منظمات حقوقية دولية، مثل العفو الدولية.

ووثقت المنظمات اغتصاب قادة مليشيات محلية إخوانية في تعز كبرى مدن شمال اليمن، لأطفال.

ودافع القيادي في مليشيا الحوثي محمد ناصر البخيتي، عن الإخوان قائلا إن التقرير عن الاغتصابات في تعز غير بريء، لأنه لا يربط بين الجريمة والجاني، وإنما يحاول ربطها بطريقة أو بأخرى بحزب الإصلاح، والإيحاء بأنه يحمي تلك العناصر الشاذة، وهذا محض افتراء لأننا نعرف أخلاق حزب الإصلاح في هذا الجانب”.

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