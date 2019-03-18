قوات النظام السوري: سنحرر مناطق سيطرة الأكراد بـ”المصالحات أو بالقوة”

وكالات- الوئام

أعلنت قوات النظام السوري، اليوم الإثنين، أن جيشه سيحرر مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن، على غرار مناطق أخرى في سوريا، عن طريق “المصالحات” أو “القوة” العسكرية.

وقال وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أركان الجيش العراقي والقوات المسلحة الإيرانية في دمشق، إن الجيش سيحرر هذه المنطقة كما حرر معظم المناطق الأخرى في سوريا، مضيفًا: الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وسيتم التعامل معها بالأسلوبين المعتمدين من الدولة السورية، المصالحات الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة.