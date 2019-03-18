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أوبك: سنقرر تمديدا محتملا للاتفاق حول دعم أسعار النفط في يونيو

أوبك: سنقرر تمديدا محتملا للاتفاق حول دعم أسعار النفط في يونيو
weam.co/580612
وكالات- الوئام

أعلنت دول منظمة أوبك مع 10 دول أخرى مصدرة للنفط، اليوم الإثنين، في باكو عاصمة أذربيجان، أنها ستنتظر حتى نهاية يونيو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق القائم بشأن دعم أسعار النفط.

وأصدرت لجنة المتابعة الوزارية التي تضم دول “أوبك” والدول الأخرى، بيانا أوصت فيه بإلغاء الاجتماع المقبل لوزراء أوبك، المقرر في أبريل، والاكتفاء بمؤتمر الـ15 من يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج خلال النصف الثاني من العام 2019.
وأضاف البيان، أن التحركات الأساسية للسوق لن تتغير على الأرجح خلال الشهرين المقبلين.

وخلال افتتاح هذا الاجتماع للجنة المتابعة، في أحد الفنادق في وسط باكو، اعتبر وزير النفط السعودي خالد الفالح، أن التحركات الأساسية للسوق تتقدم ببطء، مشددًا على الحاجة إلى القيام بعمل كبير، لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى فائض العرض والاحتياطات الكبيرة جدا وضعف الاستثمار في قطاع النفط، مؤكدًا أنه من الأهمية بمكان مواصلة التعاون بين الدول المنتجة للخام.

وأضاف: “أكد لي زملائي أنهم سيلتزمون تماما (اتفاق الحد من الإنتاج) وحتى أكثر مما هو مطلوب في الأسابيع المقبلة”.

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