بالصور.. تفاصيل افتتاح مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء

افتتح صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، مدرسة قيادة المركبات للنساء، كما أعلن تدشين الموقع الإلكتروني لبدء التسجيل بالمدرسة.

وأشاد صاحب السمو الملكي بتميز مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم للنساء بتوطينها 100%، مفتخراً سموه بذلك ومثل هذه المنجزات الحضارية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، التي يتولها بنات الوطن ويقمن على هذه المدرسة بكفاءة عالية. حضر الافتتاح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.

ونوه سموه بما شاهده خلال زيارته للمدرسة وتجوله بما تحتويه من أجهزة وموفرات الخدمة الحديثة، وتسهيلات لخدمة المواطنات في توفير حضانة للأطفال وعيادة طبية ليستخرجن رخصهن في أسرع وقت ممكن، لافتاً سموه الانتباه إلى أنه لايوجد مثل هذه الأجهزة وهذه التجهيزات والتقنية التي هي على أعلى مستوى في دول عربية شقيقة سبقتنا بالتجربة ، مقدماً جزيل شكره للقيادة الرشيدة، كما شكر معالي مدير الجامعة وزملاءه وكلاء الجامعة ومن قاموا على هذا الأمر، ولمدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي وزملائه في مرور المنطقة ، وللجميع ممن قاموا على هذا المنجز الحضاري.

وقال سموه : “مايجعلني أعتز كثيراً في هذا المنجز كونه بأيدي أخواتنا من بنات الوطن وهن متمسكات بثوابتهن وما أمر الله لهن من الستر، حتى يصبحن قدوةً لبنات الوطن”، لافتاً الانتباه إلى أن الستر والتمسك بالثوابت الشرعية لايمنع من أن يقمن بالمشاركة في العملية التنموية للوطن في عدة مجلات، مفيداً سموه أن المنطقة مكنت المرأة في عدة مجالات، حيث أصبح منهن مستشارات في مجلس إمارة المنطقة، وفي مجلس الفتيات، وغيرها من المجالات ، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، مقدماً الشكر لكل من عمل واجتهد من أبناء وبنات الوطن ليلاً ونهاراً لتحقيق هذا المنجز الذي تحقق خلال 8 أشهر في تجهز وتهيئة مدرسة تعليم القيادة للنساء في جامعة القصيم.

بعد ذلك أزاح سموه الستار عن حجر الافتتاح ثم تجول سموه في ماتحتويه المدرسة من قاعات تدريب وساحات وحضانة للأطفال وعيادة طبية وقسماً للمرور وغيره من المرافق، كما سلم سموه مفاتيح السيارات لـ20 متدربة من مدربات المدرسة ليبدأن العمل والتدريب الرسمي من اليوم.

ثم توجه سمو الأمير فيصل بن مشعل لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة مديرة مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة رقية بنت سليمان الصقية التي أوضحت فيها سعادتها بتدشين ثمرة من ثمار رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، بهدف تمكين المرأة السعودية وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء، مشيرةً إلى أن رعاية سمو أمير المنطقة للحفل تأتي دون شك إيمانًا بتعزيز دور المرأة في المنطقة، مقدمة شكرها الوفير لسمو أمير القصيم على افتتاحه المدرسة ومشاركتهن الفرحة، واصلةً شكرها لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه ودعمه لهن، سائلة الله أن يديم الخير على هذه البلاد.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن المدرسة وخططها الإستراتيجية وأهدافها وماتحتويه المدرسة من مرافق متنوعة حضانة للأطفال، وعيادة و40 مدربة.