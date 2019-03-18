التعليقات: 0

رونالدو في انتظار “إجراء تأديبي” بسبب “احتفال بذيء”

رونالدو في انتظار “إجراء تأديبي” بسبب “احتفال بذيء”
weam.co/580651

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب البرتغالي كرستيانو  رونالدو سيواجه جلسة استماع، يوم الخميس المقبل، بسبب “تصرف غير لائق” خلال مباراة إياب دور 16 أمام أتلتكو مديد.

ويواجه رونالدو إجراء تأديبيا بسبب احتفاله عقب تسجيله لأحد أهدافه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وأصدر رونالدو إشارة مشابهة لتلك التي قام بها دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أثناء احتفاله بهدف التقدم لفريقه في مباراة الذهاب بأن استدار باتجاه الجماهير ووضع يديه على سرواله، في احتفال اعتبر “بذيئا”.

وجرى تغريم سيميوني مبلغ 20 ألف يورو (22708 دولار) بسبب الواقعة لكن لم يتم إيقافه عن إدارة مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تتخذ الهيئة القارية قرارها بشأن رونالدو في 21 مارس، علما بأن فريقه سيلاقي أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي في 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو.

 

روابط ذات صلة

رونالدو يحتفظ بكل كرات “الهاتريك”.. تعرف على عددها

رونالدو يحتفظ بكل كرات “الهاتريك”.. تعرف على عددها

“هاتريك” رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد و الصعود لـ “ربع النهائي”

“هاتريك” رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد و الصعود لـ “ربع النهائي”

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في بث مباشر الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في بث مباشر الدوري الإيطالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>