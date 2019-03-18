الوليد بن طلال: دفاعي عن العساف ليس لأنه نسيبي .. و أنا أحد عمداء “الريتز” #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

الوئام-متابعات

قال الأمير الوليد بن طلال دفنت موضوع “الريتز” وأتقبل التعازي فيه و المملكة في قلبي و الملك على رأسي وولي العهد بعيوني

و أكد الوليد بن طلال في حديث له ببرنامج كورة الذي يبث على قناة روتانا كورة أنه دافع عن وزير الخارجية ابراهيم العساف أثناء تواجده في فندق الريتز كارلتون ليس لأنه تربطه بالعساف علاقة نسب،قائلا : ” أصبحت أحد عمداء “الريتز”، واسمه أصبح مقترنا باسمي، ودافعت عن إبراهيم العساف لأنني أوقن ببراءته وليس لأنه نسيبي.

وقال الوليد بن طلال إن السعودية في حرب شرسة الآن في شتى المجالات، والوليد وقع ضحية ما يسمونه “نيران صديقة” أما أنا فأسميها “نيران حبيبة”..

و أضف إن ما حدث في الريتز “مفاهمة” أنا راضٍ عنها، والدولة راضية عنها، وليست “تسوية”، وتبقى تفاصيلها بيني وبين الدولة.

و بين أن المعاملة في “الريتز” كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرون ومحترمون لأبعد الحدود، وكل ما أُشيع عن موضوع التعذيب افتراء وكذب.

و تابع الوليد: “دفنت موضوع “الريتز” وأتقبل التعازي فيه.و السعودية على رأسي، و الملك سلمان بقلبي، وولي العهد محمد بن سلمان بعيوني، والمواطن السعودي في عروقي.

و قال الوليد : “لستُ فاسدًا، وليس كل من دخل الريتز فاسدًا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، وأعلنت من وسط الريتز دعم حملة مكافحة الفساد.

واضاف : ” أنا مؤيد بكل قوة لحملة مكافحة الفساد التي قادها أخي الأمير محمد بن سلمان، في عهد والدي الملك سلمان بن عبدالعزيز