فيلم جديد لجاكي شان في دبي

عبر نجم الأكشن العالمى الصينى جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة أخرى لدبي، بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، لتصوير جانب من فيلمه “فان جارد” للمخرج ستانلي تونج، بعد تجربته الأولى التي استضافت دبي خلالها تصوير أجزاء من فيلمه “كونج فو يوجا” عام 2015.

وقال للصحفيين في دبي اليوم الاثنين إن دبي مدينة تفي بوعودها، مقارنة بدول أخرى حول العالم، لم يشر إليها بالاسم، قدمت العديد من الوعود الكبيرة لأفلام سابقة، وعندما وصل فريق العمل إلى تلك الدول لم يجد فيها أيا من تلك الوعود تتحقق، مؤكدا اعتزازه بتجربة التصوير في دبي للمرة الأولى مع فيلمه “كونج فو يوجا” والتي كان نجاحها حافزاً له لاختيار دبي للمرة الثانية موقعا لتصوير جانب من عمله الجديد “فان جارد”.

وأضاف شان: “أنا متأكد أنني سأعود مراراً لدبي لتصوير مزيد من الأعمال، فخلال تنقلي في المدينة كل يوم، أراقب الأبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا الاستفادة بها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق التي تشكل تلك الأماكن مساحة جيدة لتنفيذها. الاستدويوهات هنا على قدر كبير من التنظيم ومزودة بكافة العناصر التي نحتاجها وتوفر كل المتطلبات التي تضمن لنا سهولة العمل”.

ويتم تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم العالمي جاكي شان في عدد من الأماكن والمعالم السياحية في وسط مدينة دبي.

ويشارك في الفيلم الجديد النجوم يانج يانج، وميا موكي، ولون آي، وزينجتينج تشو، وجاكسون لو وميا، وما يزيد عن 20 ممثل من المواهب المحلية، بينهم 10 ممثلين رئيسين، بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي.