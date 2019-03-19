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لاعب النصر أحمد موسى ينضم لمنتخب نيجيريا

لاعب النصر أحمد موسى ينضم لمنتخب نيجيريا
weam.co/580669

استدعى جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي للمشاركة في المباراة أمام  سيشيل بتصفيات أمم أفريقيا.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع تويتر “النجم العالمي أحمد موسى في قائمة المنتخب النيجيري”.
ويواجه المنتخب النيجيري منتخب سيشيل في 22 من مارس في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
ويلتقي منتخب نيجيريا وديا أمام المنتخب المصري يوم 26 من الشهر الحالي على ملعب كيشي بمدينة أسابا.

يذكر أن المنتخب النيجيري قد ضمن تأهله لكأس أمم أفريقيا التي ستضم لأول مرة في التاريخ 24 منتخبا.

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