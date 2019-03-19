داعش يدعو لـ”الثأر” من أكراد سوريا

الوئام-متابعات

دعا تنظيم داعش الإثنين عناصره في شمال سوريا وشرقها إلى “الثأر” من الأكراد الذين باتوا يحاصرون مقاتليه في بقعة محدودة في بلدة الباغوز ويقتربون من إعلان انتهاء التنظيم .

وناشد المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام “رجالات التنظيم” في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بالقول “اثأروا لدماء إخوانكم وأخواتكم وأعلنوها غزوة للثأر.. واجعلوها أياماً زرقاوية (..) فأحكموا العبوات وانشروا القناصات وأغيروا عليهم.. بالمففخّخات”.