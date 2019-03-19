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قذفت رئيسة وزراء بنغلاديش

اعتقال مسؤولة في الـ«فيفا»

اعتقال مسؤولة في الـ«فيفا»
weam.co/580684
زيورخ- الوئام:

قال محام يمثل عضو مجلس “فيفا” محفوظة أختر كيرون، إن موكلته ستتقدم بالتماس لمحكمة في بنغلادش اليوم الثلاثاء للإفراج عنها بكفالة بعد أن اعتقلت في قضية قذف بسبب انتقادها لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وصرحت محفوظة في مؤتمر صحافي الشهر الماضي بأن حسينة تهمل كرة القدم في البلاد المهووسة بالكريكيت.

ورفع أحد المنظمين في مجال الرياضة قضية قذف بحق المسؤولة البالغة من العمر 52 عاماً واعتقلتها السلطات يوم السبت.
وقال محاميها اليوم الإثنين “نأمل في التقدم بالتماس للإفراج بكفالة غداً”.

وأضاف أن المحكمة رفضت طلبها يوم السبت لكنها إمرأة “ذات شأن” تمثل البلاد في الخارج ويجب الموافقة على الإفراج عنها بكفالة وقال: “سنتقدم بالالتماس مجدداً”.

وواجهت حكومة حسينة في الآونة الأخيرة اتهامات بالتضييق على حرية التعبير وتبني أساليب قمعية بصورة متزايدة. لكن الحكومة تنفي تعرض حرية التعبير لأي هجوم.

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