تفاصيل الوظائف للسعوديين والسعوديات بوزارة الحرس الوطني

الرياض- الوئام:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني / مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض عن توفر فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات .و بحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

طبيب استشاري (عدة تخصصات – جميع المناطق)

طيب نائب (عدة تخصصات – جميع المناطق)

طبيب مقيم (عدة تخصصات – جميع المناطق)

أخصائي تمريض (عدة تخصصات – جميع المناطق)

فني مختبر (الرياض، جدة، المدينة، مكة المكرمة، حائل)

فني أشعة (جميع المناطق)

فني تخطيط مخ وأعصاب (جميع المناطق)

فني تروية قلب (جميع المناطق)

فني تخدير (جميع المناطق)

فني طب طوارئ (جميع المناطق)

أخصائي علاج وظيفي (جميع المناطق)

أخصائي علاج تنفسي (جميع المناطق)

فني تخطيط قلب (جميع المناطق)

فيزيائي طبي (جميع المناطق)

فني قسطرة قلب (جميع المناطق)

فني سحب دم (جميع المناطق)

فني تعقيم (جميع المناطق)

فني صيدلية (جميع المناطق)

بيطري (جميع المناطق)

مساعد طبيب أسنان (جميع المناطق)

فني مناظير طبية (جميع المناطق)

فني معلوماتية صحية (جميع المناطق)

فني رعاية تمريض (جميع المناطق)

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

اجتياز المقابلة الشخصية وأن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتحديد الوظيفة المتقدم عليها وأن يكون لائقاً طبياً.

ومن المزايا راتب مجزي ومنافس وزيادة سنوية وتغطية طبية شاملة ودورات تدريب وتطوير.

وعلى الراغبين الالتحاق بهذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: jobs1@ngha.med.sa