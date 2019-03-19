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اجتماع لمسؤولين بريطانيين وقيادات دينية

وزير خارجية بريطانيا: هجوم نيوزيلندا الإرهابي اعتداء على قيم الأمن والتعايش الإنساني

وزير خارجية بريطانيا: هجوم نيوزيلندا الإرهابي اعتداء على قيم الأمن والتعايش الإنساني
weam.co/580693
لندن - الوئام:

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافييد: “إن الهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا، يشكل اعتداء على القيم المشتركة التي تجمع الشعوب والحفاظ على الأمن والسلم والتعايش في المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولين بريطانيين وقيادات دينية تضامنًا مع الجالية المسلمة المقيمة في بريطانيا مساء أمس، في مقر المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بمشاركة عمدة لندن صادق خان، وممثلين عن الحكومة البريطانية، وأعضاء من مجلسي النواب واللوردات.

وأعرب جافييد عن تعاطفه مع أُسر ضحايا الهجومين الإرهابيين، مبديًا تأييده لحماية المساجد، مؤكداً أن مثل هذه الأحداث ورغم حجم فظاعتها، أظهرت في نيوزيلندا والدول الأخرى عمق التلاحم والتعاطف الإنساني ضد من يلجأون إلى الارهاب لإثارة الفرقة والخوف بين الناس، داعيًا المجتمع البريطاني إلى محاربة الإرهاب والإرهابيين والعنصريين ونبذهم، ووجوب محاربة فكرهم والتحذير من خطره.

من جهته، أكّد عمدة لندن صادق خان، في كلمته، أن الشعب البريطاني يقف صفًا واحدًا، بمختلف فئاته ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية المشينة، ويرفض ويخالف من يتعاطف معها سواء في بريطانيا أو خارجها.

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