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رصد وحدات مجموعة من الإرهابيين

القبض على 157 من مسلحي داعش في الباغوز السورية

القبض على 157 من مسلحي داعش في الباغوز السورية
weam.co/580699
الباغوز (سوريا) - الوئام:

قالت قوات سورية الديمقراطية ( قسد) اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على 157 من مسلحي تنظيم داعش بسلاحهم الكامل في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بشرق سورية .

وذكرت قسد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء : رصدت وحداتنا مجموعة من الإرهابيين، حيث تعقبتهم وألقت القبض على 157 إرهابياً مع كامل عتادهم العسكري”.

وأضافت أن “الارهابيين الذين تم اعتقالهم، هم من جنسيات أجنبية، وذوي خبرة طويلة في القتال ” ، مؤكدة أن قواتها ” تواصل المعارك ضد مسلحي تنظيم داعش وتقوم بمهماتها المنوطة بها في تعقب حركة الإرهابيين ورصدهم تحسباً لاحتمال محاولات الهرب التي قد يلجأ لها الإرهابيون”.

وكان المئات من مقاتلي داعش استسلموا لقوات سورية الديمقراطية على أطراف بلدة الباغوز .

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