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من خلال عدة مسارات

الصندوق الصناعي يدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستفادة من برنامج “آفاق”

الصندوق الصناعي يدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستفادة من برنامج “آفاق”
weam.co/580711
الوئام - واس

أطلق صندوق التنمية الصناعي السعودي في إطار برامجه المتخصصة برنامج “آفاق” لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ودعا الصندوق المنشآت الوطنية ورواد الاعمال إلى الاستفادة من البرنامج وما يوفره من مميزات تساعد على تحقيق النجاح والتطور.

ويقوم برنامج “آفاق” بتوفير الدعم للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال عدة مسارات أطلق منها الصندوق مسارين؛ يُعنى المسار الأول بتحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة، من خلال تقديم عدد من المزايا المتعلقة بفترات السداد ومدد السماح وأهمها الصرف المبكر للقروض لتسريع نمو المنشآت الصناعية، ومسار ثانٍ لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال الشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال، مثل برنامج “بادر” لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويقدم البرنامج إلى جانب الدعم المالي، حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال، فضلا عن أصحاب الاختراعات للاستفادة من “مسرعة المنشآت الصناعية” التابعة لبرنامج بادر في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الصندوق الصناعي وبرنامج بادر الذي أطلق مسرعة أعمال بهدف سد الثغرات والاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي من خلال توفير مجموعة من الخدمات الاستشارية لدعم المشاريع الصناعية الناشئة في المراحل الأولى من التأسيس.

ويأتي برنامج “آفاق” ضمن خطط الصندوق الرامية لدعم القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج رؤية 2030، والذي يضم تحت مظلته قطاعات الصناعة، الطاقة، التعدين والخدمات اللوجستية، ويعتبر الصندوق شريكاً أساسياً فيه، بصفته الممكّن المالي الرئيس للبرنامج.

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