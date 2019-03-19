صور.. الهلال الأحمر يكرم المتميزين من منسوبيه في جدة

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

كرم مدير الشؤون الاسعافية فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة حسن بن حسين نافع، اليوم، عدداً من منسوبي مركز اسعاف المحجر بمحافظة جدة المتميزين في عملهم خلال الفترة الماضية، بحضور مدير فرع الهيئة بالمحافظة، سلطان المالكي، إضافة إلى مدير مركز اسعاف المحجر، سليمان زنيم.

وقال نافع، إن هذا التكريم جاء تقديراً لجهودهم وقيامهم بالمزيد من الأدوار، واستشعارهم للمسؤوليات الإنسانية التي يجب تحملها أثناء عملهم.

من جهته، نوه المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد عن سعيهم لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الإسعافية لأفراد المجتمع والاستفادة من أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإيجاد التنافس الشريف بين منسوبي الهيئة.