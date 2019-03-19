“النقل” و”مشروعات” يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة لإدارة المشروعات الإنشائية

واس- الوئام

وقعت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة “مشروعات”، بحضور نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد بن سعود الشنيفي، ووقع المذكرة، وكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومدير عام برنامج مشروعات المهندس أحمد البلوي.

وأوضح “الدلامي”، أن التعاون مع “مشروعات” سيسهم في تطوير أداء وتدريب منسوبي وزارة النقل لتتوافق مع أعلى معايير إدارة المشاريع الإنشائية، كما سيسهم مكتب إدارة المشاريع الذي تم تفعيل دوره في وزارة النقل لتقديم الدعم اللازم الذي يُحقق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة.

من جهته، أشار “الشنيفي”، إلى أن برنامج “مشروعات” يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة لتحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليكون المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بإدارة مشاريع البنية التحتية وإدارتها في المملكة.

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم برنامج “مشروعات” بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة من حيث تصميم نموذج تنظيمي مناسب للوزارة لإدارة مشروعاتها بكفاءة، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية وتهيئة بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، في الوقت الذي توفر فيه الوزارة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.