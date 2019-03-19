“أمانة جدة” تغلق 72 محلا وتزيل 756 لوحة إعلانية بنطاق الشرفية

واس- الوئام

أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة الأسبوع الماضي، 72 محلًا مخالفًا وأزالت 756 لوحة إعلانية عشوائية، ضمن تحسين المشهد الحضاري، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أمانة جدة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزائرين، تشمل أعمال رقابة الأسواق والأغذية، وأعمال النظافة وصحة البيئة، ومراقبة المباني والتعديات.

وأوضحت رئيس بلدية الشرفية هبة بنت حسين البلوي، أن الجولات الميدانية على الأسواق شملت تنفيذ 154 زيارة على المحال التجارية، وأنذرت خلالها 118 محلًا مخالفًا، وضبطت 12 بسطة عشوائية، وأتلفت 50 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة.

وبينت البلوي، أن البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عالجت 22 موقعًا تأثرت برمي الدمارات ومخلفات البناء والهدم، لافتة الانتباه إلى أن أعمال النظافة في نطاق الفرع شملت تنظيف البرحات والأراضي الفضاء لعدد 96 موقعًا، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ 285 موقعًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مضيفة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 10 مواقع ، وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.