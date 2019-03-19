“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8658.95 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 5.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8658.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخضري, أميانتيت, الأسماك, زين السعودية, وصدق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوان, أمانة للتأمين, عناية, الطيار, والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.67%.

فيما كانت أسهم شركات أميانتيت, كيان السعودية، دار الأركان, التصنيع, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأسماك, التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 9.80 نقطة ليقفل عند مستوى 3691.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 65 ألف سهم تقاسمتها 156 صفقة.