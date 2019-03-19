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“هيئة البيئة” تطلق حملة التفتيش البيئي 1001 في منطقة مكة المكرمة

“هيئة البيئة” تطلق حملة التفتيش البيئي 1001 في منطقة مكة المكرمة
weam.co/580775
واس- الوئام

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تزامنًا مع أسبوع البيئة السعودي 2019م، المرحلة الثانية من حملة التفتيش البيئي (1001) التي تستهدف المنشآت الصناعية والخدماتية بمنطقة مكة المكرمة، سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه.

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع البيئة، وتستهدف تكثيف أعمال التفتيش البيئي، ورفع درجة الالتزام البيئي والتوعية البيئية، إلى جانب تطبيق النظام العام للبيئة، وتطبيق آلية عمل التفتيش البيئي الإلكتروني، والتدريب وتطوير القدرات ونقل المعرفة، واستكمال المسح الشامل للمنشآت المستهدفة.

وأضاف “الأنصاري”، أن برنامج التفتيش والتدقيق البيئي يستهدف رفع عدد المفتشين الميدانيين من 48 مفتشاً إلى 200 مفتش ومفتشة من الكوادر الوطنية من خلال العقد الحالي 2019م، ورفع قدراتهم من خلال التدريب والتأهيل بعد التوظيف، ووزعوا على جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى زيادة وتحديث تجهيزات فرق التفتيش من السيارات والأجهزة المحملة للتحاليل البيئية.

وأبان “الأنصاري”، أن برنامج التفتيش والتدقيق البيئي، مكّن الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات مفصلة للمنشآت، مما نتج عنها تصنيف المنشآت إلى صناعية وتنموية وزراعية وتعدينية، ويتم تحديث البيانات بشكل دوري لاستخدامها في أعمال التفتيش البيئي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نفذت حملات تفتيش بيئية نوعية، استهدفت المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل داخل المدن الصناعية وخارجها، إضافة إلى حملات تفتيش منتظمة، فيما تتلقى بلاغات المخالفات البيئية على الرقم 988 وعلى مدار الساعة.

 

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