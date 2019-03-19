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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أشخاص مشتبه بتورطهم في قتل أميركيين بمنبج

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أشخاص مشتبه بتورطهم في قتل أميركيين بمنبج
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وكالات- الوئام

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش قبل شهرين واستهدف دورية للتحالف الدولي وسط مدينة منبج، ما أدى إلى مقتل 19 شخصًا بينهم أربعة أمريكيين.

وأفاد مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، في تغريدة عن “القبض على مجموعة من المشتبه بتورطهم في تفجير منبج”.

وقال إن توقيفهم تمّ بعد عمليات التعقب من قبل قوات سوريا الديمقراطية على أن تُنشر نتائج التحقيق الجاري في وقت لاحق.

وقتل 19 شخصًا بينهم عسكريان أمريكيان وموظف أمريكي مدني ومتعاقد مع البنتاغون في هجوم انتحاري في 16 يناير استهدف مطعمًا في وسط مدينة منبج في محافظة حلب، وتبنى تنظيم داعش في اليوم ذاته الهجوم.

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