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“صحة الباحة” توضح أسباب انقطاع الكهرباء عن مستشفى المخواة

“صحة الباحة” توضح أسباب انقطاع الكهرباء عن مستشفى المخواة
weam.co/580793
المخواة - الوئام - عايض ال ركبان

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، في بيان صحفي، أسباب انقطاع الكهرباء وتداعياته في مستشفى المخواة العام.

وقالت في بيانها: “تود صحة الباحة أن تنوه عن حدوث عطل أدى إلى انقطاع للكهرباء عن مستشفى المخواة العام في تمام الساعة 11،30 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/7/1440 واستمر لمدة ساعتين علما أن المولدات الاحتياطية بدأت بالعمل مباشرة ولكن العطل طال الكابل المغذي لها مما استدعى لإيقافها مباشرة من فرق الصيانة، وتم إصلاح العطل وعودة الكهرباء لجميع أقسام المستشفى”.

وأوضح البيان، أنه تم تطبيق خطة للإخلاء بمشاركة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ومحافظ محافظة المخواة، ومشاركة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، وشركة الكهرباء، والجهات الأمنية بالمحافظة.

وأكدت “صحة الباحة”، أنه لم يتم نقل حالات، لعدم وجود حالات طارئة تستوجب نقلها إلى مستشفيات المنطقة، التي كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات.

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