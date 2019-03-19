التعليقات: 0

الاجتماعي الترفيهي

الفيصل يفتتح مهرجان الزهور في مكة

الفيصل يفتتح مهرجان الزهور في مكة
weam.co/580804
الوئام -مكة -حجب العصيمي

افتتح صاحب السمو الملكي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، مهرجان الزهور الإجتماعي الترفيهي الأول بمنطقة مزدلفة – بمكة المكرمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والذي تنظمة أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة ١٢-١٦ من شهر رجب الجاري بالتزامن مع اسبوع الشجرة .

ويشتمل المهرجان على مسطحات خضراء و سجادة كبيرة للزهور تم تجهيزها و تشكيلها بطابع هندسي ونقوش إسلامية من الزهور الشتوية و الصيفية المختلفة ذات الألوان الزاهية ، بإجمالي يتجاوز المليون زهرة .

ويحتوي المهرجان على فعاليات ترفيهية توعوية متنوعة موجهه للأطفال و مسابقات على المسرح التفاعلي ، وركن خاص للأسر المنتجة ورواد الأعمال حيث وفرت الامانة أماكن لهم لعرض منتجاتهم و حرفهم اليدوية اضافة الى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة ، و ركن خاص بالفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين ، ومرافق خدمية متنوعة .

وقد قامت الأمانة بتجهيز موقع المهرجان وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لإستقبال الزوار خلال فترة إقامته ، كما قامت الأمانة بدعوة العديد من الجهات الحكومية و المؤسسات الأهلية للمشاركة في المهرجان و إظهار كافة خدماتهم المقدمة للزوار من خلال تخصيص أركان لهم .

روابط ذات صلة

“الفيصل” يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث.. غدا

“الفيصل” يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث.. غدا

الأمير خالد الفيصل يفتتح ملتقى بيبان

الأمير خالد الفيصل يفتتح ملتقى بيبان

خالد الفيصل: قرارات خادم الحرمين في قضية “خاشقجي” ترسيخ لمبدأ الشفافية

خالد الفيصل: قرارات خادم الحرمين في قضية “خاشقجي” ترسيخ لمبدأ الشفافية

الفيصل يعزي في وفاة العصيمي محافظ الجموم سابقا

الفيصل يعزي في وفاة العصيمي محافظ الجموم سابقا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>