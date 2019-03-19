25 ميدالية للأولمبياد الخاص السعودي في رابع أيام الألعاب العالمية بأبو ظبي

الوئام - واس

واصل الأولمبياد الخاص السعودي مشاركته المتميزة في منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، في رابع أيامها وحصد الميداليات ليصل إلى 25 ميدالية .

وشهد اليوم الرابع من الدورة أداءً قوياً من لاعبي المنتخبات السعودية توجوه بتحقيق ثلاث ميداليات ذهبية ، بالإضافة إلى ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كان من ضمنها أول ميدالية ذهبية للسبّاحة السعودية في الدورة عن طريق عبدالعزيز الحارثي، في سباق 25 متر سباحة حرة .

وفي منافسات ألعاب القوى حقق محمد العليان الميدالية الذهبية في سباق 5,000 متر، لتكون ثاني ميدالية له منذ حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات التراياثلون التي أقيمت يوم 8 مارس ، كما حقق مؤيد الدرويش الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، بالإضافة إلى ميدالية فضية حققها فارس المعتق ونايف الشمري في منافسات الزوجي لتنس الطاولة، وثلاث ميداليات برونزية عن طريق هبة الشاولي في منافسات رمي الكرة اللينة، وشهد سنبل في منافسات البوتشي الفردية للسيدات، وفيصل القصيبي وفارس الخوج الحائزان على برونزية التتابع 25 متر للسباحة الحرة.