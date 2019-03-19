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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يصل بالتراث السعودي للعالمية

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يصل بالتراث السعودي للعالمية
weam.co/580814
الوئام - واس

بات مهرجان الملك عبدالعزيز ، والقرية السعودية للإبل، مكاناً لتصدير التراث السعودي إلى العالمية نظير الاهتمام الأجنبي الكبير بالملابس التراثية السعودية والأطباق الشعبية السعودية ، وذلك لكثرة زوار المهران من الوفود الأجنبية ، وكذلك من المشاركين في فعاليات النوماد وأولمبياد الألعاب البدوية التي يحتضنها المهرجان في نسخته الثالثة .

ويلاحظ الزائر للمهرجان اهتمام السياح الأجانب بشراء الملابس التراثية السعودية التي تنتشر في محلات المهرجان من جميع أنحاء المملكة، مبدين إعجابهم بالتفاصيل الدقيقة في الملابس التراثية السعودية أو ألوانها الزاهية المستوحاة من تفاصيل البيئة المحيطة.

وتلقى كذلك الأطباق الشعبية السعودية والمشروبات الساخنة التقليدية المنتشرة في السعودية اهتماماً من الزوار الأجانب الذين يستريحون أمام محلات الأطعمة والأسر المنتجة لتناول الوجبات والمشروبات الساخنة أثناء تجولهم في المهرجان.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز أصبح مكاناً تجتمع فيه الثقافات والتراث العالمي من جميع قارات العالم، وسجل في نسخة هذا العام رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري لجميع فعالياته، التي تبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وحتى العاشرة مساءً.

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