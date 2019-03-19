وزير البيئة: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بالرياض ستجعلها من أجمل مدن العالم

الوئام - متابعات

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إطلاق المشروعات النوعية في مدينة الرياض البالغة تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

وقال معاليه في تصريح صحفي: “إن هذه المشروعات الكبرى ستغير مدينة الرياض بشكل كبير وستجعلها من أجمل مدن العالم, إلى جانب إسهامها في رفع معدلات الأشجار إلى أعداد غير مسبوقة في المملكة, ورفع المساحات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية من 9 إلى 28 متراً مربعاً.

وأبدى معالي المهندس الفضلي, سعادته بتوافق إطلاق هذه المشروعات مع فعالية “أسبوع البيئة السعودي 2019”, متوقعاً الكثير من المشروعات التي ستعم على مختلف مناطق المملكة, مباركاً للجميع هذه المشروعات.