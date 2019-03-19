أمريكا: برنامج إيران الصاروخي يزعزع استقرار الشرق الأوسط

الوئام-متابعات

قالت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح اليوم،الثلاثاء (19 مارس آذار) إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث “سباق تسلح إقليمي”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عند الانسحاب من اتفاق مُوقع في 2015 يقضي برفع العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية، إن طهران أخفقت في كبح برنامجها الصاروخي أو الحد من تدخلها الإقليمي.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتحدي قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإجراء اختبار لصاروخ باليستي وإطلاق صاروخين منذ ديسمبر كانون الأول.

وقالت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة “برنامج إيران الصاروخي عامل أساسي يساهم في زيادة التوترات وزعزعة الاستقرار فيالمنطقة، ويزيد خطر حدوث سباق تسلح إقليمي”.

وحثت “كل الدول المسؤولة” على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي

التي تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.