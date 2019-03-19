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في لقاء صحفي

الحريري يشيد بقرار المملكة “رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان”

الحريري يشيد بقرار المملكة “رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان”
weam.co/580818
الوئام-متابعات

أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ” بقرار المملكة رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لافتا إلى أن أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار.
وقال الحريري، خلال لقائه بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، في السراي الحكومي
وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، ” نحن
نعمل الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل بإذن
الله”.
وأشار إلى أن أعداد السياح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة.”
وعن عودة النازحين السوريين شدد الرئيس الحريري على أن “كل الفرقاء
السياسيين يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ولكن السؤال هو حول كيفية تحقيق هذا الأمر”، نافياً “كل ما يروج عن موضوع التوطين لأن
الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص”.
وأكد الحريري أنه” في كل المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، من سيدر (
أى مؤتمر دعم الاقتصاد اللبنانى بفرنسا ) إلى مؤتمرات بروكسل وغيرها
لم يتطرق أحد، لا مباشرة ولا غير مباشر، إلى نية صريحة أو مبطنة للتوطين
في لبنان.”
وعن الكلام عن التطبيع مع النظام السوري، أشار الحريري إلى أن ” لبنان
يعتمد سياسة النأي بالنفس، ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من
النظام السوري، متسائلاً ” أين هي مصلحة لبنان بوضعه “في بوز المدفع” في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي؟”

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