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مليشيا الحوثي تستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة بالصواريخ

مليشيا الحوثي تستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة بالصواريخ
weam.co/580820
الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، أن مقر لجنة إعادة الانتشار الحكومية في محافظة الحديدة، غربي البلاد، تعرض لقصف صاروخي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر يمنية عسكرية إن المليشيا استهدفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مقر اللجنة الحكومية الواقع في مديرية “الدريهمي” جنوب مدينة الحديدة.

ويعد الهجوم الثالث من نوعه خلال أسبوع، ويتزامن مع مرور 3 أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم.

كما يأتي الهجوم بعد ساعات من تسليم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا حول انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

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