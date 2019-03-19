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بسبب التواء الكاحل

الإصابة تبعد السومة عن #الاهلي اسبوعين كاملين #الدوري_هلالي_والا_نصراوي

الإصابة تبعد السومة عن #الاهلي اسبوعين كاملين #الدوري_هلالي_والا_نصراوي
weam.co/580825
الوئام-متابعات

كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تعرضه لالتواء في الكاحل.
ويخضع السومة لفترة علاج وتأهيل تمتد حتى اسبوعين قادمين قبل العودة
مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وتعرض المهاجم السوري للإصابة خلال لقاء الأهلي مع الهلال، يوم الأحد
الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية
الأبطال (البطولة العربية)، الذي انتهى بفوز الهلال صفر / .1 ويفتقد الأهلي جهود عمر السومة في مواجهتي الرائد والفيحاء المقرر  إقامتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي
للمحترفين).

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