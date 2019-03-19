وزير النقل الأمريكي يطلب التدقيق في الرخصة الممنوحة من قبل اتحاد الطيران المدني لطائرات بوينغ 737 ماكس

الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير النقل الأمريكي طلب التدقيق في الرخصة الممنوحة من قبل اتحاد الطيران المدني الأمريكي لطائرات بوينغ 737 ماكس.

قالت إدارة السلامة الجوية الأمريكية إنها أمرت رسميا بوقف طيران جميع طائرات الطراز “بوينج 737 ماكس 8” في أجواء الولايات المتحدة، استنادا إلى “دليل جديد” وتوافر بيانات جيدة من الأقمار الصناعية.

وأضافت الإدارة في بيان إنها اتخذت “هذا القرار نتيجة عملية جمع بيانات والوصول إلى دليل جديد تم الحصول عليه من موقع الحادث وتم تحليله

اليوم”.

يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر طيران هذا الطراز في بلاده، مشيرا إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الاسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إن سلامة الركاب هي الأولوية الأساسية وإن قرار وقف الطيران سيظل ساريا حتى صدور تعليمات جديدة.