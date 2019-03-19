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تراجع حاد بقطاع العقارات يهبط ببورصة قطر

تراجع حاد بقطاع العقارات يهبط ببورصة قطر
weam.co/580842
الوئام - متابعات

دفع التراجع الحاد في مؤشر قطاع العقارات إلى هبوط في بورصة قطر خلال تعاملات، الثلاثاء، بالتزامن مع أزمة المبيعات التي تعانيها السوق المحلية للعقارات السكنية والتجارية، وتراجع الاستثمار العقاري.

وبحسب البيانات المنشورة على بورصة قطر، واطلعت عليها “العين الإخبارية”، تراجع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.16% في ختام تعاملات الثلاثاء، فاقدا نحو 15.65 نقطة إلى 9957.03 نقطة.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر، المؤلف من شركات “المتحدة للتنمية، بروة العقارية، إزدان القابضة، مزايا قطر”، بنسبة 4.12% فاقدا نحو 86.29 نقطة في ختام التعاملات، ليبلغ المؤشر 2005.91 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الأسبوع الماضي، تراجع رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي.

وعمقت البيانات القطرية الصادرة حديثا من أزمة صناعة العقار في السوق المحلية، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار إلى الانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر، الثلاثاء، بقيمة 3.14 مليار ريال قطري (863 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر، الثلاثاء، نحو 561 مليار ريال قطري (154.2 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 564.2 مليار ريال قطري (155 مليار دولار أمريكي) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

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