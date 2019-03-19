التعليقات: 0

آل جابر يكشف انتهاكات “الذراع الإيرانية” في حق اليمنيين

آل جابر يكشف انتهاكات “الذراع الإيرانية” في حق اليمنيين
weam.co/580844
الوئام - متابعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المجتمع الدولي على رأسه التحالف بقيادة السعودية يسعى لدعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة ولتحقيق الأمن والاستقرار، بينما تسعى إيران وميليشياتها الحوثية إلى خلق الفوضى ونشر الجهل واستمرار معاناة الشعب اليمني. إن خيار الدولة هو خيار اليمنين الوحيد والمجتمع الدولي.

وأضاف آل جابر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف تستمر في تأكيد حرصها بالأفعال على إنقاذ الشعب اليمني في كل اليمن، بدفع الرواتب للقطاع الصحي بعد رواتب الحديدة، بينما تستمر الميليشات الحوثية المدعومة من إيران في قتل الشعب اليمني وإجاعته رافضة السلام وتنفيذ الاتفاقيات وآخرها اتفاقيات ستوكهولم.

روابط ذات صلة

اليمن.. مقتل 6 حوثيين بينهم قائد فريق زرع الألغام في تعز

اليمن.. مقتل 6 حوثيين بينهم قائد فريق زرع الألغام في تعز

مسؤول أمريكي: سنتصدى بقوة لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة

مسؤول أمريكي: سنتصدى بقوة لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة

مندوبون أوروبيون يعقدون اجتماعا حول اليمن في بروكسل

مندوبون أوروبيون يعقدون اجتماعا حول اليمن في بروكسل

إيران تنفي تصريح تركيا عن عملية مشتركة ضد الأكراد في سوريا

إيران تنفي تصريح تركيا عن عملية مشتركة ضد الأكراد في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>