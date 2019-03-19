الجزائر تحذر من حساب وهمي على تويتر منسوب لوزير الخارجية

الوئام-متابعات

نفت وزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء “المعلومات” التي تم نشرها على حساب وهمي على موقع تويتر منسوب لوزير الخارجية رمطان لعمامرة مندّدة “بمناورة محضة”.

وتم إنشاء حساب على موقع تويتر باسم رمطان لعمامرة، الأحد، موسوم (RLamamraMFA@)على أنه “حساب رسمي” ونشر من خلاله معلومات “خاطئة ولا أساس لها مصدرها مناورة محضة” كما أكد المتحدث باسم الخارجية في بيان تلقته وكالة فرنس برس.

وتم تعيين لعمامرة في 11 آذار/مارس نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي سبق ان شغله بين 2013 و2017.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أن الوزير “لم ينشر أي شيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر أو غيرها) منذ توليه منصبه الحكومي الجديد”

ولدى لعمامرة حساب على تويير هو (Lamamra_dz@)ولم يستعمله سوى بصفته مفوضا ساميا لدى الاتحاد الافريقي “لإنهاء النزاعات في أفريقيا”، المنصب الذي شغله حتى نهاية 2017.

وكانت آخر تغريدة على هذا الحساب في الاول من اذار/مارس.

ونشر الحساب الخاطئ ثماني تغريدات منذ إنشائه ناقلا معلومات عن “المحادثات” التي أجراها لعمامرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي التقاه الثلاثاء في موسكو.

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير، تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما.

وبدأ لعمامرة من روما،الاثنين، جولة دبلوماسية من أجل “طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر” على الوضع في البلاد مع “رفض أي تدخل” في الشؤون الداخلية، كما صرح في موسكو.