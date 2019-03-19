كيف تشاهد اكتمال آخر ” بدر عملاق” لهذا العام غدا ؟

الوئام-الرياض

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء الأربعاء 20 مارس القمر البدر العملاق الثالث والأخير هذه السنه 2019 حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 8 % واكثر إضاءة بحوالي 16 % عن المتوسط وهو أول قمر بدر في فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

البدر العملاق سيظهر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الخميس وسيلاحظ أن حجم القمر الظاهري أثناء شروقه سيكون “ضخم” وهذا مجرد خداع بصري يحدث شهريا ولا علاقة له إذا كان القمر قريب من الأرض أو بعيدا عنها في مداره الاهليجي ، فالقمر بعد إرتفاعه عاليا في السماء يعود الى حجمه المعتاد.

وسيتميز هذا القمر البدر بأنه يصل لحظة الاكتمال فجر الخميس 21 مارس عند الساعة 4:43 فجرا بتوقيت السعودية (1:43 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وذلك بعد 3 ساعات و 45 دقيقة من حدوث الإعتدال الربيعي وهذا التزامن بينهما حدث أخر مرة قبل 19 سنة .

إن “القمر العملاق” وصف يطلق على القمر المحاق او القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر ، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية ” قمر الحضيض ” ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 359.377 كيلومتر.

وبشكل عام قد لا يرصد فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن المتابعين بشكل مستمر للأقمار البدر يمكنهم ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر عندما يكون عاليا في قبة السماء.

ولن يكون لهذا البدر العملاق تأثير على الكرة الأرضية باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي ، فشهرياً في يوم البدر تنتظم الشمس والأرض والقمر وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزء على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى ( المد العالي الحضيض).

ولكن ذلك الاختلاف محدود ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا ، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي او حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جدير بالذكر بأن التزامن بين وقوع القمر في طور البدر و الإعتدال الربيعي سوف يتكرر من جديد بعد 11 سنه في مارس 2030 .