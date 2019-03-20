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في حين تنشط الرياح الجنوبية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق سعودية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق سعودية
weam.co/580866
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحفر الباطن في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ،نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.

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