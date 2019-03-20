الأخضر في المجموعة الأقوى في بطولة العالم للفيفا الإلكترونية

زيورخ- الوئام:

وضعت قرعة بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات المنتخب السعودي مع كل من إنجلترا وفنلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا في مجموعة واحدة.

وكانت مراسم القرعة قد أجريت اليوم في زيورخ حضرها الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية تركي الفوزان.

وتقام البطولة في لندن بمشاركة 20 منتخب خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل من العام الحالي.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، أن الاتحاد يهدف لوضع خطة عمل طويلة تجعل المملكة مقرًا للرياضات الإلكترونية العالمية بالسنوات العشر القادمة.

كما تهدف إلى المشاركة في الكثير من الفعاليات الرياضية الإلكترونية، سواء الإقليمية أو العالمية، بهدف رفع مستوى اللاعبين الهواة وتحويلهم إلى محترفين للعبة، وأبطال سعوديين يشرفون المملكة في جميع المحافل الدولية.

وثمن سموه جهود منسوبي الاتحاد واللاعبين فيما يبذلون من جهود للارتقاء بهذه الرياضة، التي لها جماهير كبيرة داخل السعودية وخارجها، مشيرًا إلى أن أبطال الأخضر قادرين على تقديم مستويات مشرفة لأنهم أبطال وثقتنا بهم كبيرة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي تركي الفوزان أن الاتحاد يسعى لمشاركة لاعبي المنتخب في البطولات العالمية، التي تعود بالنفع على مستقبل الرياضات الإلكترونية والذهنية في المملكة متمنيًا التوفيق للاعبي المنتخب في هذه البطولة وغيرها من البطولات الخارجية.