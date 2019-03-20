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على عقود التشغيل والصيانة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة العمل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة العمل
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
weam.co/580874
الرياض- الوئام:

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن توفر 58 وظيفة شاغرة في شركات الصيانة والتشغيل في عدد من الفروع الإيوائية (مراكز التأهيل الشامل) بمنطقة الرياض في كل من الدرعية والنخيل والخرج والملز والمجمعة والقدس والرياض والزلفي وشقراء والربوة.

وقال أن الوظائف المطلوبة هي : فني أو أخصائي تمريض- فنية أو أخصائية تمريض- سائق- فني رعاية فم- ممرضة – عاملة عناية
– أخصائي علاج وظيفي – ممرض عام- فني صيدلة – مشرف عناية شخصية – أخصائية علاج وظيفي – طاهية- مشرفة عناية
بالإضافة لوظيفة حارس أمن وسلامة.

وسيتم التقديم من خلال مراجعة إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، علماً بأن فترات العمل تتطلب المناوبات خلال اليوم وكذلك مناوبات خلال عطلة الأسبوع.

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