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لشهر فبراير 2019م بنسبة 0.2%

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة
weam.co/580892
الرياض- الوئام:

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خلال شهـر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير 2019 من نفس العام (105.9).

وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.

وظلـت أقسـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

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