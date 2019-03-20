وزير خارجية نيوزيلندا في تركيا لـ«الرد» على تصريحات أردوغان المسيئة

كرايست تشيرش -الوئام:

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وينستون بيترز سيسافر إلى تركيا “للرد” على تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجوم على مسجدين في كرايستشيرش.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)،المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم

السبت بعد إطلاق النار على المسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقال أردوغان، الذي يسعى لحشد الدعم لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس آذار، إن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا.

جاءت هذه التصريحات خلال حملة انتخابية عُرض خلالها تسجيل مصور للقطات من واقعة إطلاق النار بثها المهاجم على فيسبوك.

وقالت أرديرن إن بيترز سيطلب توضيحا عاجلا.

وقالت للصحفيين في كرايستشيرش “سيواجه نائب رئيس الوزراء هذه التصريحات في تركيا. سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه”.

وانتقد بيترز في وقت سابق بث تسجيل مصور لواقعة إطلاق النار وقال إن هذا يمكن أن يعرض حياة النيوزيلنديين في الخارج للخطر.

وعلى الرغم من تدخل بيترز ظهر مقتطف من بيان المهاجم مرة أخرى أمس الثلاثاء على شاشة خلال تجمع انتخابي لأردوغان فضلا عن لقطات تظهر دخول المهاجم أحد المسجدين وإطلاقه النار لدى اقترابه من الباب.

في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه استدعى السفير التركي وطالب بحذف تصريحات أردوغان من وسائل الإعلام التركية الرسمية.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا “سأنتظر لأرى رد الفعل من الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الخطوات لكنني أخبركم أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأضاف أن السفير الأسترالي لدى تركيا سيجتمع اليوم الأربعاء مع أعضاء في الحكومة التركية. وقال إن أستراليا تدرس تحذير مواطنيها، الذين يعتزمون زيارة تركيا، من السفر.