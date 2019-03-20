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التذكير بنعمة الأمن ووجوب الطاعة لولاة الأمر

«هيئة الرياض» تستهدف 200 موظف إدارياً بكلمات توجيهية

«هيئة الرياض» تستهدف 200 موظف إدارياً بكلمات توجيهية
weam.co/580896
الرياض- الوئام:

ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، نفذت كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 200 موظف من منسوبي الفرع؛ من خلال مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتحذير من التفرّق والاختلاف والفتن وأهلها.

وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى ضرورة الحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين.

وتأتي هذه الكلمات ضِمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين؛ في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيادة معدل الجهود المبذولة في الجانب التوجيهي.

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