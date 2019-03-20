فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي والسعودية في المرتبة 28

الرياض- الوئام:

تصدرت فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن تقرير السعادة العالمي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بصورة سنوية.

واعتمد تقرير السعادة العالمي، الذي صدر اليوم الأربعاء، وشمل 156 دولة على عوامل مثل متوسط العمر والدعم الاجتماعي والفساد.

وبعد فنلندا شغلت كل من النرويج والدنمارك وايسلند وهولندا المراتب الأربعة الأولى.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ15، مقارنة بالمرتبة الـ19 التي شغلتها العام الماضي.

ويشار إلى أن دول شمال أوروبا تحتل المراتب الأولى من المؤشر منذ أن بدء إصداره عام 2012 واحتلت إسرائيل المرتبة الـ13 في المؤشر، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ.19 وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأول عربيا و المرتبة الـ 21 على الصعيد العالمي، واحتلت المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الـ28 و الـ.29 كما جاءت البحرين في المرتبة الـ37 و الكويت في الـ.51 بينما جاءت روسيا في المرتبة الـ 68 وليبيا 72 وتركيا 79 ولبنان 91 .

وشغلت الجزائر والمغرب المرتبتين الـ88 و الـ89 .

وجاءت مصر في المرتبة الـ137 والاردن الـ101 والعراق 126 وتونس 124 وجاءت سورية في المرتبة الـ 149 واليمن 151 وتذيلت كل من أفغانستان وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان المؤشر.