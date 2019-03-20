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برغم المكاسب المحدودة

النفط يرتفع بفضل تخفيضات الإمدادات لكن تباطؤ الاقتصاد يعرقله

النفط يرتفع بفضل تخفيضات الإمدادات لكن تباطؤ الاقتصاد يعرقله
weam.co/580902
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. ولامس برنت أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني عند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني أمس الثلاثاء عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري “الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج
في الدول البترولية تحتلان الأولوية في ذهن سوق النفط”.

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، مما سيكبح الخام نوعا ما.

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