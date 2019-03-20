تعرف على أخطار الإفراط في تناول البيض

الوئام - وكالات

تقول الحكمة القديمة المأثورة، إن “كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده”، ويبدو أن الدراسات العلمية تأتي بعد سنوات طويلة لتؤكد صدق أغلب المقولات المأثورة.

فقد جددت دراسة، الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب، بعدما توصلت إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكرة. ويوجد الكثير من الكولسترول في البيضة الواحدة، وتعتبر زيادة الكولسترول من العوامل الرئيسية وراء انسداد الشرايين والجلطات.

واعتمدت الدراسة، التي أجريت في جامعة نورثويسترن بيشكاغو، على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45%، والسود 31%، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.

وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكولسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكولسترول الذي يوجد في بيضتين.

وقالت نتائج الدراسة الجديدة إن الكولسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب لأنها لم تعتمد على عينة متنوعة إلى جانب قصر فترة المتابعة.