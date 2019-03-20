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يحمل جنسية مزدوجة

لبنان.. القبض على كندي بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”

لبنان.. القبض على كندي بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”
weam.co/580918
بيروت - الوئام:

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أمس، توقيف لبناني يحمل الجنسية الكندية للاشتباه في عمله لصالح جهاز الموساد التابع لاستخبارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن العام، بأن الموقوف، اعترف بأنه “خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الإسرائيلي”.

كذلك اعترف الموقوف، حسب البيان، بأنه “كلف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لـ”حزب الله”، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو، والوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون أراد” الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان في 1986 ويسود اعتقاد أنه سُلم لحزب الله.

ويشهد الخط الأزرق الفاصل بين لبنان ودولة الاحتلال مناوشات بين الحين والآخر، وبين أبريل 2009 و2014 اعتقلت السلطات اللبنانية أكثر من 100شخص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل، غالبيتهم من العسكريين أو من موظفي الاتصالات.

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